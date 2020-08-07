07.08.2020 (12:30)

Для ВМФ России в Татарстане заложены два противодиверсионных катера типа «Грачонок»

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» в Татарстане состоялась торжественная церемония закладки двух противодиверсионных катеров проекта 21980 типа «Грачонок», которые строятся по заказу ВМФ России.

От имени главкома ВМФ России в мероприятии принял участие заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин. На церемонии закладки также присутствовали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Борис Кабаков, представитель Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Донат Голыгин, руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Михаил Афанасьев, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Светлана Сотова, исполняющая обязанности генерального директора АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Алеся Зарипова, генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Александр Карпов, заместитель главного конструктора конструкторского бюро «Вымпел» Александр Стасюк и др.

Вице-адмирал Игорь Мухеметшин поздравил корабелов от имени главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, отметив, что «зеленодольские кораблестроители традиционно строят корабли и катера ВМФ с высоким качеством. Отличные тактико-технические характеристики противодиверсионных катеров типа «Грачонок» проверены морем. Такие катера нужны Военно-Морскому Флоту».

Выступая на церемонии, премьер-министр Республики Татарстан поздравил кораблестроителей со знаменательным событием в жизни завода, а также отметил, что катера данного проекта уже доказали свою надежность. «Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют этим катерам решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения», – подчеркнул Алексей Песошин. Он также выразил слова благодарности Главному командованию Военно-Морского Флота за оказанное коллективу Зеленодольского завода имени А.М. Горького доверие и размещение заказа на стапелях предприятия.

Катера специального назначения проекта 21980 строятся на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» с 2008 года. В настоящее время уже 10 единиц успешно несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Катера участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, Чемпионат мира и Кубок Конфедераций по футболу. Несколько лет подряд в День ВМФ головной катер проекта 21980 «Нахимовец» традиционно открывает динамическую часть показа Главного военно-морского парада страны в г. Санкт-Петербурге.

Согласно данным разработчика проекта (АО «КБ «Вымпел» (г. Нижний Новгород)) катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют им решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения. Катера данного проекта оснащаются современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3) и средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»). На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

В свою очередь генеральный директор предприятия Александр Карпов отметил, что зеленодольские корабелы делают все возможное, чтобы достойно и в строго указанные сроки выполнять гособоронзаказ, традиционно соблюдая самые передовые подходы к созданию надежных и современных кораблей и судов для ВМФ. Он также выразил огромную благодарность Главному командованию Военно-Морским Флотом, руководству Республики Татарстан, Холдинговой компании «Ак Барс», Судостроительной Корпорации «Ак Барс» за доверие и поддержку предприятия в рамках обеспечения работой на долгие годы вперед.

По традиции в этот день состоялось награждение работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства. Почетные гости вручили заводчанам ведомственные награды и памятные подарки.

По завершении официальной части торжественного мероприятия высоким гостям было предоставлено почетное право установить памятные закладные доски в основания новых катеров.

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