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07.08.2020 (12:15)

В Энгельсском соединении Дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора

В Саратовской области на базе авиационного соединения Дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму. 

По замыслу комплексной тренировки, группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.

В результате решительных действий подразделения антитеррора нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.

В гарнизонах Дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям.

Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Антитеррор , Воздушно-космические силы (ВКС)
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