07.08.2020 (12:15)
В Энгельсском соединении Дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора
В Саратовской области на базе авиационного соединения Дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму.
По замыслу комплексной тренировки, группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.
В результате решительных действий подразделения антитеррора нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.
Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.
В гарнизонах Дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям.
Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.