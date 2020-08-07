07.08.2020 (12:15)

В Энгельсском соединении Дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора

В Саратовской области на базе авиационного соединения Дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму.

По замыслу комплексной тренировки, группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.

В результате решительных действий подразделения антитеррора нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.

В гарнизонах Дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям.

Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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