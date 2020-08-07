07.08.2020 (12:00)

Техника полков объединения ПВО-ПРО готова к убытию на полигон Ашулук

На станции Бронницы Московской области завершилась погрузка эшелона техники, убывающей на полигон Ашулук Астраханской области.

На платформы погружено более тридцати единиц военной техники, прибывшей с зенитных ракетных и радиотехнических полков объединения. Военная и специальная техника убывает для выполнения задач в ходе проведения третьего этапа тактических учений с боевой стрельбой — ключевого события летнего периода обучения в 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил.

Всего для перевозки более ста единиц военной и специальной техники сформировано три железнодорожных эшелона. По прибытии эшелонов технику разгрузят, затем личный состав совершит на ней марш в оппозиционный район. Завершающим мероприятием второго этапа тактических учений с боевой стрельбой с 5-й дивизией ПВО является развертывание техники на полигоне.

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