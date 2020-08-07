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07.08.2020 (11:45)

Более 30 мероприятий проведено Тульским территориальным ВАИ в рамках месячника безопасности дорожного движения

В рамках месячника безопасности дорожного движения сотрудниками Тульского территориального ВАИ проведено более 30 плановых мероприятий. В их числе – занятия с военными водителями и военнослужащими - владельцами личного автотранспорта, занятия в учебных заведениях города с учащимися, плановые акции и мероприятия, повышающие безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования и на полигонах воинских частей, плановые проверки военного автотранспорта в гарнизоне.

«Для уменьшения дорожно-транспортных происшествий и исключения аварийных ситуаций на дорогах подобные мероприятия необходимо проводить регулярно и с высоким качеством», – отметил начальник Тульского территориального ВАИ майор Кирилл Шевченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Месячник , Военная полиция
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