07.08.2020 (11:30)

В ВДВ появится новый скоростной багги

В ВДВ появится новый скоростной багги «Стрела». В настоящее время проводится работа по его созданию.

Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения.

Необходимость в создании багги была продемонстрирована в сентябре 2019 года на учениях «Центр-2019». «Стрелами» планируется оснастить подразделения ВДВ «нового, легкого типа».

Базовый автомобиль семейства весит 4,7 тонн. Броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до восьми человек. Автомобиль можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

В основе конструкции машины – перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома, 100% комплектующих производятся на территории России.

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