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07.08.2020 (11:00)

Медицинский отряд специального назначения ЦВО завершил работу в Сирии и вернулся в Новосибирск

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) завершили работу по оказанию помощи российским военным и населению Сирии и вернулись в Новосибирск. Они оказывали помощь в течение нескольких месяцев.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко перед отправкой отряда с авиабазы Хмеймим в Россию отметил, что медперсонал круглосуточно оказывал помощь.

«С момента прибытия в состав российской группировки в Сирийскую Арабскую Республику медперсонал круглосуточно занимался приемом больных, спасал человеческие жизни, оказывал врачебную помощь личному составу. На протяжении всего периода командировки каждый из вас честно и беззаветно выполнял свой воинский долг», – сказал Александр Чайко.

Начальник отряда подполковник медицинской службы Ахмед Абдулкадыров сообщил, что в ходе командировки в Сирию военные медики выполняли самые разные задачи. «Задачи, которые отряд выполнял, значительно расширились, в том плане, что помимо работы в самом отряде. Приходилось выполнять задачи за пределами отряда, такие как термометрия, обследование поступающих, убывающих военнослужащих на территорию Сирии. Также были выезды наших врачебных бригад в места диагностики», – сказал Ахмед Абдулкадыров.

Помимо контроля за здоровьем российских военнослужащих, за время командировки отрядом из порядка 70 медиков была также оказана помощь свыше 5 тыс. жителям Сирии. Кроме того, российские специалисты осуществили забор более 30 тыс. проб у населения для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией. По итогам командировки ведомственные награды были вручены более чем 10 военнослужащим медицинского отряда.

Медицинский отряд специального назначения — воинское подразделение, предназначенное для выполнения задач по оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи в любых условиях мирного и военного времени, в том числе в зонах боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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