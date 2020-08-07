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07.08.2020 (10:45)

Военные железнодорожники ЗВО участвовали в возведении 10 многофункциональных медицинских центров

Военные железнодорожники Западного военного округа участвовали в возведении 10 многофункциональных медицинских центров.

«Всего отдельные виды земляных работ по строительству строительно-монтажных площадок выполнялись на десяти объектах, в т. ч. на последних двух – в Великих Луках и Пскове. Воины-железнодорожники выполняли задачи, не считаясь со временем, понимая их важность. Поэтому торжественное открытие многофункциональных медицинских центров – это и наш праздник», – сообщил начальник управления железнодорожных войск ЗВО полковник Вадим Фурманов.

Отмечающие сегодня профессиональный праздник железнодорожные войска Западного военного округа – это три бригады, где проходят службу свыше 5 тысяч человек. На их вооружении более 2800 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники. Этот парк постоянно обновляется, что позволяет увеличивать производительность и минимизировать использование ручного труда. Речь о современных образцах техники: железнодорожных кранах, гусеничных экскаваторах, маневровых тепловозах, средствах для технического обслуживания и ремонта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Железнодорожные войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Социальное развитие , Медицина
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