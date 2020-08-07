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07.08.2020 (10:30)

Военные железнодорожники ЗВО подвели итоги выполнения задач в Мурманской области

Военные железнодорожники Западного военного округа подвели итоги выполнения задач в Мурманской области, в ходе оказания помощи по сооружению железнодорожного обхода разрушенного моста через реку Кола.

«Серьёзной проверкой на профессионализм стало выполнение мероприятий по сооружению железнодорожного обхода разрушенного моста через реку Кола у станции Выходной в Мурманской области. Туда 4 июня были оперативно переброшены более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО, и уже на следующий день они приступили к работе», – сообщил начальник управления железнодорожных войск ЗВО полковник Вадим Фурманов.

Всего за время круглосуточных работ на участке протяжённостью 5,7 километра военнослужащими железнодорожного батальона механизации отдельной железнодорожной бригады ЗВО выполнены работы по вывозу скального грунта в объёме около 30 тысяч кубометров, а также осуществлена планировка и уплотнение основной площадки земляного полотна, где сразу же начиналась укладка шпал и рельсов. Первый грузовой поезд прошёл 19 июня – на четыре дня ранее запланированного срока.    

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Железнодорожные войска , Западный военный округ , Инженерные войска
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