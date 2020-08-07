07.08.2020 (10:15)

Танкисты соединения ЮВО применили тактику «танковой карусели» в ночное время суток под Волгоградом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) применили тактику «танковая карусель» в ночное время суток на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе выполнения упражнений огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места, при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 м увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка – до 2200 м. За счёт сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы.

Справочно:

«Танковая карусель» – тактика, при которой первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

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