07.08.2020 (10:00)

Специалисты войск РХБ защиты локализуют в рамках учения технологическую аварию на заводе «Каустик» в Волгоградской области

11 августа в Волгоградской области на химическом заводе «Каустик» будет проведено межведомственное специальное учение «Защита-2020» в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

По замыслу учения, специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) локализуют технологическую аварию на заводе с разгерметизацией хранилищ с хлором.

Специалисты войск РХБ защиты совместно с другими силовыми структурами отработают широкий комплекс мероприятий по аэрозольному противодействию.

В ходе учения будут приняты меры по оповещению населения, усилению контроля радиационного фона, организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На границе опасной зоны будут выставлены посты радиационного контроля для проверки наличия радиоактивных частиц на одежде и технике.

В учении примут участие более 400 военнослужащих ЮВО, других силовых структур и гражданского персонала завода. Будет задействовано около 160 единиц специальной техники, в том числе новые перспективные образцы вооружения, контрольно-распределительный подвижный пункт, универсальная станция специальной обработки, комплекс для аэрозольной дезинфекции и др.

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