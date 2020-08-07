07.08.2020 (09:45)

В горах Абхазии мотострелки и артиллеристы ЮВО предотвратили наступление мотопехоты условного противника

Личный состав мотострелковых и артиллерийских подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках боевых стрельб разнородных подразделений предотвратил наступление пехоты условного противника.

В ходе мероприятия на горном полигоне Цабал военнослужащие выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника.

Огневое поражение велось в условиях горно-лесистой местности из различного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов и стрелкового оружия.

На этапе выполнения плана мероприятий боевой подготовки соединения военнослужащие получили навыки по тактике действий в обороне и на марше, а также при ведении инженерной разведки местности, прокладки путей и маршрутов выдвижения с использованием карт и спутниковых систем ориентирования ГЛОНАСС.

Для поиска целей условного противника подразделения применяли беспилотные летательные аппараты и переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих с задействованием свыше 100 единиц военной техники и мобильного крупнокалиберного вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град».

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