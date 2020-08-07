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07.08.2020 (09:30)

На полигоне Аданак в Дагестане стартовал лагерный сбор артиллерии морской пехоты Каспийской флотилии

На полигоне Аданак в Дагестане стартовал лагерный сбор ракетных войск и артиллерии, в котором участвуют подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.

Целью сбора является слаживание артиллерийских подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем как в обороне, так и в наступлении.

В течение 30 дней артиллеристам предстоит выполнить более 50 различных огневых задач с применением 122-мм гаубиц Д-30, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани».

Также экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и управлению огнём.

В лагерном сборе принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Военные сборы
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