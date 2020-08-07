07.08.2020 (09:30)
На полигоне Аданак в Дагестане стартовал лагерный сбор артиллерии морской пехоты Каспийской флотилии
На полигоне Аданак в Дагестане стартовал лагерный сбор ракетных войск и артиллерии, в котором участвуют подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.
Целью сбора является слаживание артиллерийских подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем как в обороне, так и в наступлении.
В течение 30 дней артиллеристам предстоит выполнить более 50 различных огневых задач с применением 122-мм гаубиц Д-30, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани».
Также экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и управлению огнём.
В лагерном сборе принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.