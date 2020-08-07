07.08.2020 (09:15)

На российскую военную базу в Абхазии поступили современные мобильные комплекты психологического изучения военнослужащих

Специалисты психологической службы российской военной базы в Абхазии приступили к работе на недавно поступивших полевых комплексах АРМ-ВП со светозвуковым приспособлением биостимуляции «Лингвостим».

В комплекте приборов поставляется ноутбук с программным обеспечением и дополнительным внешним оборудованием, позволяющим проводить психологическое тестирование военнослужащих в полевых условиях.

На тестирование одного человека, в зависимости от вида теста, затрачивается от одной до 20 минут, что в три раза быстрее ранее применяемых методик.

Аппаратура психологической биостимуляции военнослужащих выполнена в виде очков для оптического и звукового воздействия. Поступившее оборудование значительно повышает возможности войсковых психологов при организации работы в полевых условиях. Она позволяет формировать морально-психологическую устойчивость военнослужащих к боевым действиям, точнее подбирать психологически совместимые экипажи боевых машин.

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