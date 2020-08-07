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07.08.2020 (08:30)

Военнослужащие ЦВО провели учение по защите танков от ударных беспилотников в ходе учения

Военнослужащие танкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали огневые способы защиты колонн бронетехники на марше от ударных беспилотных летательных аппаратов в ходе учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области.

В ходе практического эпизода учения колонна танкового полка, совершающая марш в район выполнения учебно-боевых задач, была атакована группой ударных дронов «противника». Визуально определив направления приближающихся беспилотников, танковые экипажи открыли огонь по дронам из крупнокалиберных пулеметов НСВТ, установленных на башнях боевых машин.

Завершили уничтожение летательных аппаратов условного противника мобильные группы противодействия беспилотникам на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Данные подразделения действовали как в авангарде, так и внутри колонны, совершающей марш.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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