07.08.2020 (08:15)

Расчеты С-400 и С-300 ЦВО приступили к перебазированию в Астраханскую область

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в рамках второго этапа тактического учения с боевой стрельбой приступили к перебазированию в Астраханскую область.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ЦВО, дислоцирующиеся в Самарской и Саратовской областях, приступили к погрузке на железнодорожные платформы ЗРК С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит». Боевые расчеты совершат марш комбинированным способом и преодолеют около 1,5 тысяч километров.

В рамках подготовки к боевым стрельбам, военнослужащие подразделений ПВО сдадут теоретические зачеты по предметам боевой подготовки, выполнят нормативы по развертыванию и маскировке комплексов и заступят на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в новом позиционном районе.

Тактическое учение сил ПВО Центрального военного округа завершится в середине сентября. В нем принимают участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружение и военной техники. На третьем этапе маневров зенитчики выполнят боевую стрельбу на полигоне в Астраханской области по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

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