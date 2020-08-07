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07.08.2020 (08:00)

В Авачинском заливе МРК «Смерч» Тихоокеанского флота зенитными ракетами уничтожил воздушные цели условного противника

В ходе тактического учения соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в Авачинском заливе малыми ракетными и противолодочными кораблями разыгран эпизод отражения атаки средств воздушного нападения условного противника.

Для обеспечения тактического фона учения привлекались высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.

В полигоне боевой подготовки малый ракетный корабль (МРК) «Разлив» произвёл пуск ракет-мишеней «Саман», имитировавших полёт крылатых ракет.

Для их поражения МРК «Смерч» успешно применил зенитные ракеты комплекса самообороны «Оса».

Еще один участник этого практического эпизода – малый противолодочный корабль «МПК-82» в ходе учения осуществил постановку радиоэлектронных помех.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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