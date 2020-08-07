Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.08.2020 (05:05)

В Забайкалье специалисты РХБ защиты ВВО применят радиоуправляемые средства маскировки войск

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе специальных учений обеспечат маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений на местности.

С помощью современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами , расчетами аэрозольного противодействия за короткое время будет обеспечена надежная маскировка перемещения колонны бронетехники, а также опорных пунктов подразделений от средств разведки, воздушного нападения и наведения высокоточного оружия условного противника. При этом будут применены дымовые шашки.  

Сложность применения аэрозольных средств будет обусловлена равнинным рельефом местности, и как следствие резким изменением направления и скорости ветра. Для точного определения метеоусловий в районе выполнения задач, военными будут использованы переносные метеокомплекты МК-3 из состава наблюдательных постов.  

Всего в специальных учениях примут участие  более 500 военнослужащих и будет задействовано более 100 единиц  специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии проходит полевой выход войск ПВО ВВО
В Забайкальском крае мотострелковые подразделения ВВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб
Специалисты противовоздушной обороны ВВО провели учение по уничтожению нестандартных малоразмерных целей в ЕАО
В район наведенной переправы через реку Джида в Бурятии, инженеры ВВО доставили дополнительное понтонное звено

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false