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07.08.2020 (04:45)

В Забайкальском крае мотострелковые подразделения ВВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб

На полигоне Цугол в Забайкальском крае мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб из комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе ночной боевой стрельбы экипажи машин отработали огневое поражение мишеней, имитирующих скопление пехоты и легкобронированную технику условного противника на расстоянии от 400 до 1200 метров. Данные условия требуют от военнослужащих повышенной концентрации внимания, высоких навыков владения вооружением и техникой, а также слаженных действий экипажей.

В ночных стрельбах приняло участие более 400 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц вооружения и военной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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