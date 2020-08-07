Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.08.2020 (04:10)

На полигоне «Каштак» связисты ВВО приступили к развертыванию пунктов управления

Специалисты соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, на полигоне «Каштак» в рамках подготовки к масштабным учениям приступили к развертыванию полевых пунктов управления.

В ходе практической части военнослужащие организуют устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты выполнят  нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

При проведении учений  проверяется работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной цифровой аппаратуры.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры ВВО выполнили более половины работ по сносу аварийных зданий бывших военных городков в Амурской области
Расчет беспилотника ВВО приступил к поискам пропавшего самолета Ан-2
В Россию прибыл эшелон с военной техникой из Китая для участия в Танковом биатлоне
Первый воинский эшелон с подразделениями мотострелкового соединения ВВО прибыл на станцию разгрузки после участия в крупных учениях

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false