07.08.2020 (04:10)
На полигоне «Каштак» связисты ВВО приступили к развертыванию пунктов управления
Специалисты соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, на полигоне «Каштак» в рамках подготовки к масштабным учениям приступили к развертыванию полевых пунктов управления.
В ходе практической части военнослужащие организуют устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
Военные связисты выполнят нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.
При проведении учений проверяется работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.
Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной цифровой аппаратуры.