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07.08.2020 (04:15)

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа начали специальный курс подготовки

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах пройдут специализированный курс подготовки.

В ходе 3-х месячной подготовки снайперы изучат тактику действий в различных условиях боевой обстановки, при любой погоде, днём и ночью, приобретут навыки ведения разведки и маскировки на местности. Уровень их подготовки будет оцениваться по умению индивидуально и в составе снайперских пар действовать на поле боя.

Опытные инструкторы научат военнослужащих применять современные приборы разведки и наблюдения, мобильные портативные метеостанции, навигационные комплексы, различные средства связи.

Помимо этого, мастера меткого огня, вооруженные снайперскими винтовками Драгунова (СВД), винтовками снайперскими специальными (ВСС) и 12,7-мм армейскими снайперскими винтовками крупнокалиберными (АСВК) «Корд», отработают приёмы контрснайперской борьбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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