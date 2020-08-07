07.08.2020 (04:30)

В район наведенной переправы через реку Джида в Бурятии, инженеры ВВО доставили дополнительное понтонное звено

В Джидинский район (Республика Бурятия) инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида. Оно будет установлено в случае подъема уровня воды в реке.

Это решение было принято командованием объединения ВВО в связи проливными дождями в регионе.

Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, обеспечивает проезд легковых машин и связь жителей сёл с «большой землёй», что особенно важно в период начавшегося сенокоса. В этот период автомобильный трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое.

Переправа наводится третий год подряд и заменяет ранее обрушившийся деревянный мост. Почти 400 сельчан ранее были отрезаны от районного и республиканского центров.

Понтонный мост дает возможность жителям поселка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего поселка Джида для оказания своевременной медицинской помощи, а также для проведения планового обследования 50 учеников местной школы и местного населения.

Напомним, что решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе правительства Бурятии, для организации переправы местного населения в районе населенных пунктов Джида, Дырестуй и Зарубино.

Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, проводят визуальные осмотры, подтяжки якорей и замеры уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня. Функционировать мостовая переправа до ноября текущего года.

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