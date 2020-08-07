07.08.2020 (04:00)

Военные инженеры ВВО выполнили более половины работ по сносу аварийных зданий бывших военных городков в Амурской области

Военными инженерами общевойсковой армии Восточного военного округа разобрано более половины запланированных аварийных зданий бывших военных городков на территории Амурской области. Всего в 2020 году силами инженерных подразделений объединения спланировано обрушить и снести 16 списанных сооружений бывших военных городков на территории региона. На сегодняшний день разрушено 9 зданий.

Работы проводятся на территории Свободненского района Приамурья. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение численностью около 30 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом.

Большая часть зданий разрушена проведением подрывных работ. Остальные здания разбираются механическим способом с помощью тяжелой инженерной техники. Для работ задействована инженерная машина разграждения на базе танка (ИМР).

Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

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