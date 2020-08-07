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07.08.2020 (03:00)

Истребитель МиГ-31 морской авиации ТОФ в темное время суток перехватил условного нарушителя воздушной границы на Камчатке

В смешанном авиационном полку Войск и сил на Северо-востоке России проведена ночная тренировка по перехвату условного нарушителя воздушной границы РФ. Действия неопознанного самолёта имитировал один из высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ.

С аэродрома Елизово на перехват «нарушителя» был поднят экипаж другого истребителя-перехватчика МиГ-31 из состава дежурных сил, который отработал обнаружение, захват прицелом и уничтожение цели с выполнением электронного пуска ракеты. Поиск «нарушителя госграницы» летчики-истребители выполнили во взаимодействии с наземными средствами противовоздушной обороны.

В ходе тренировки командование авиаполка оценивало слаженность действий экипажа МиГ-31, выполнение им установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанцию условного уничтожения цели.

Отработка летчиками-истребителями выполнения задач в ночных условиях является обязательным элементом их подготовки к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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