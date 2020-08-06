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06.08.2020 (16:18)

В Йошкар-Олинском ракетном соединении завершился конкурс «Стратегическое многоборье»

В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) завершился этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска «Стратегическое многоборье». По своему замыслу соревнования напоминают учения РВСН.

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрировали свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Все нормативы конкурсанты  отработали в составе подразделений: и преодоление полосы препятствия, и стрельбу из штатного оружия, и вождение боевых машин, и специальную комплексную задачу.

Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.

Военнослужащие Йошкар-Олинской дивизии группы подготовки и пуска войсковой части заняли первое место на этапе конкурса в масштабе армии и теперь представляют Владимирское ракетное объединение на финальном этапе конкурса в масштабе РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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