06.08.2020 (16:18)
В Йошкар-Олинском ракетном соединении завершился конкурс «Стратегическое многоборье»
В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) завершился этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска «Стратегическое многоборье». По своему замыслу соревнования напоминают учения РВСН.
В ходе состязаний конкурсанты продемонстрировали свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
Все нормативы конкурсанты отработали в составе подразделений: и преодоление полосы препятствия, и стрельбу из штатного оружия, и вождение боевых машин, и специальную комплексную задачу.
Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.
Военнослужащие Йошкар-Олинской дивизии группы подготовки и пуска войсковой части заняли первое место на этапе конкурса в масштабе армии и теперь представляют Владимирское ракетное объединение на финальном этапе конкурса в масштабе РВСН.