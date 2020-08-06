06.08.2020 (20:00)
В ходе завершившегося тактического учения Новороссийские десантники отработали уничтожение условного противника в обороне и в наступлении
На полигоне Раевский в Краснодарском крае завершилось тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие парашютно-десантных подразделений провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности, совершив марш на штатной технике, прибыли в район сосредоточения.
В соответствии с замыслом учения, десантники заняли район сосредоточения с последующим размещением личного состава на местности, укрытием и маскировкой техники.
В дальнейшем личный состав практически отработал уничтожение условного противника в ходе ведения общевойскового боя с выполнением упражнений практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У, с целью удержания указанного района и создания условий для дальнейших действий основных сил полка.
Двухсторонние тактические учения проходят в целях проверки готовности парашютно-десантных подразделений к выполнению боевых задач и в рамках подготовки к предстоящим масштабным учениям, которые пройдут в Южном военном округе осенью текущего года.
Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих соединения и более 30 единиц военной и специальной техники.