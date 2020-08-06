06.08.2020 (19:00)

Ракетный полк Тагильского соединения РВСН отпраздновал 90-летие со дня образования

Гвардейский Рославльский Краснознаменный ракетный полк, входящий в состав Тагильской ракетной дивизии отпраздновал 90-летие со дня образования.

Торжественное мероприятие началось с выноса Знамени полка. На праздничном митинге командование ракетного соединения поздравили личный состав с праздником. Военнослужащим, добившихся высоких результатов в боевой подготовке, были вручены награды, ценные подарки и грамоты.

С Днем полка военнослужащих также поздравили ветераны РВСН и ветераны, проходившие службу в этом прославленном полку, а также представители администраций ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды.

После митинга всех гостей ждала полевая кухня, показ образцов современного вооружения и техники, а также выступление группы разведки.

Справочно:

Полк, изначально созданный как авиационная эскадрилья, сейчас несет боевое дежурство на современнейших подвижных ракетных комплексах.

1-я легкая бомбардировочная авиационная эскадрилья сформирована

1 августа 1930 года на станции Кречивицы под Ленинградом. Затем были Дальний Восток, Свердловск, Арзамас, Тверская и Смоленская области, Великие Луки, Украина и Белоруссия.

25 сентября 1943 года за особые отличия в боях по освобождению Рославля Смоленской области полку присвоено почетное наименование «Рославльский». В ноябре 1943 года полку было вручено Гвардейское боевое знамя. А через 20 лет это знамя передано полку на вечное хранение.

На Урал полк переехал в 1981 году – вошел в состав Тагильской ракетной дивизии.

В настоящее время создана вся необходимая инфраструктура для службы на ПГРК «Ярс». Построены новые казармы, учебные корпуса и штаб.

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