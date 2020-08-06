06.08.2020 (17:43)

В Ростове-на-Дону стартовал Чемпионат ЮВО по летнему офицерскому троеборью

6 августа на базе СКА в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия Чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по летнему офицерскому троеборью.

В приветственной речи помощник командующего войсками округа по физической подготовке полковник Александр Шутовский сообщил всем участникам, что по итогам заключительного чемпионата будут подведены итоги спартакиады Южного военного округа.

«В завершении чемпионата по летнему офицерскому троеборью мы подведем итоги и определим лидеров по результатам всех соревнований спартакиады округа 2020 года», – сообщил полковник А. Шутовский.

В состязаниях участвуют более 60 военнослужащих, представляющих сборные Черноморского флота, Каспийской флотилии, трех общевойсковых армий, объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей ЮВО.

В течение двух дней офицеры будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическом кроссе на 1, 2 и 3 км и в плавании на дистанции 100, 200 и 300 м. Состязания проводятся в командном и личном зачетах.

Участники чемпионата разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 35 лет, и старше 35 лет. Каждой возрастной группе определены соответствующие нормативы. Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команды-победительницы будут награждены кубками командующего войсками ЮВО, а лучшим офицерам в личном зачете будут вручены медали, грамоты, ценные подарки спортивного комитета военного округа.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда военного округа, которая примет участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью.

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