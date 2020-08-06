06.08.2020 (17:39)

Юнармейцы из Люберец посетили фотовыставку «Самая красивая страна»

В стенах Военного комиссариата Московской области была организованна фотовыставка лучших работ конкурса «Самая красивая страна», который ежегодно организовывает Русское географическое общество.

Фотовыставка позволила юнармейцам из городского округа Люберцы Московской области совершить увлекательное путешествие по всей России и увидеть труднодоступные, а также лично оценить фотоработы.

«Любой конкурс о природе, тем более, о природе России, о жизни России, это важно для каждого юного патриота. В 2020 году на фотоконкурс пришло 59538 снимков от 8645 авторов. Благодаря эффективному взаимодействию военного комиссариата со штабом регионального отделения юнармейского движения, мы смогли познакомить ребят с самыми яркими работами конкурса. Примечательно, что и юнармейцы области подавали свои работы для участия в конкурсе», - рассказал начальник штаба регионального отделения ВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабная акция Русского географического общества, объединяющая лучших фотографов России.

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