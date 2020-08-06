06.08.2020 (17:31)

Минометчики ЦВО на учении накрыли огнем колонну «боевиков» под Оренбургом

Военнослужащие минометных подразделений Центрального военного округа на учении в Оренбургской области уничтожили колонну условных боевиков из минометных комплексов 2С12 «Сани».

По замыслу учения, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили длинную колонну «противника», скрытно передвигающегося вдоль лесополос в направлении населенного пункта. Для организации огневой засады выдвинулись мотострелки на БТР-82А и две батареи 120-миллиметровых минометов «Сани». Военнослужащие выполнили несколько залпов из минометов, поразив автомобили условного противника. Кроме того, артиллеристы отработали вопросы создания полос подвижного заградительного огня для воспрещения маневра живой силы «противника». После чего мотострелки под прикрытием бронетранспортеров уничтожили разрозненные силы незаконного вооруженного формирования.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.

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