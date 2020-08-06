06.08.2020 (17:29)

Артиллеристы 41-й общевойсковой армии учились срывать наступление противника

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа сорвали наступление условного противника в рамках учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

В ходе ведения воздушной разведки военнослужащими подразделения БпЛА было обнаружено перемещение сил условного противника. Для предотвращения атаки на командный пункт и военную технику военнослужащие совершили марш в назначенный район и выполнили нормативы по развертыванию боевых машин. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» осуществили «огневой налет» по живой силе и бронированной технике условного противника, предотвратив развертывание сил противника в боевые порядки для дальнейшего ведения наступательных действий. Стрельба выполнялась на различные дальности как с закрытых огневых позиций, так и полупрямой наводкой. Контроль поражения целей обеспечивал в небе БпЛА «Орлан-10».

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия: «Ураган», «Град», 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» и «Акация», «Нона», а также комплексы беспилотной авиации «Орлан-10».

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