06.08.2020 (17:27)

Более 1,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в двухсторонних учениях в Ленобласти

Более 1,5 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских и разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в проведении двухсторонних батальонных тактических учений на территории полигонов объединения.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие совершили марш комбинированным способом на штатной технике и вышли в назначенный район, где один из батальонов приступил к организации обороны, а второй – подготовку к ведению наступления.

Ключевым отличием учений от предшествующих этапов подготовки стало использование взаимодействия артиллерии и беспилотной авиации в разведке и уничтожении противника.

Так, в тактических группах на период учений были созданы «разведывательно-огневые комплексы», состоящие из расчетов беспилотных летательных аппаратов и разведывательных дозоров с КРУС «Стрелец», которые осуществили передачу координат выявленных объектов условного противника не только на командные пункты, но и непосредственно расчетам средств поражения.

Впервые при проведении учений для борьбы с высокоточным оружием условного противника были сформированы группы постановки радиопомех, усиленные зенитно-ракетными дивизионами и группами мотострелков.

К учениям было привлечено более 1500 военнослужащих армии и около 500 единиц вооружения и военной техники.

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