06.08.2020 (17:26)

Военный комиссариат Москвы вручил наградные документы родственникам участников Великой Отечественной войне

Кадровые органы Западного военного округа совместно с военными комиссариатами продолжают работу по вручению ранее неврученных государственных наград участникам боевых действий или удостоверений к медалям и орденам – родственника ветеранов.

Так, в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония вручения удостоверений к государственным наградам семьям погибших фронтовиков.

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев передал внуку участника Великой Отечественной войны Александру Карпову удостоверение к ордену Отечественной войны 1-й степени на деда - полковника Карпова Ивана Анисимовича, которым был награжден за мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками.

Сестре участника Великой Отечественной войны было передано удостоверение к трем орденам: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени на погибшего брата красноармейца Литвинова Владимира Федоровича. 5 февраля 1945 года красноармеец Литвинов храбро сражался у орудия, несмотря на то, что фашисты полностью отрезали батарею, он не покинул орудия и вел бой до последнего патрона.

Внуку участника Великой Отечественной войны было торжественно передано удостоверение к ордену Красной Звезды на погибшего деда - сержанта Волгина Михаила Ивановича. В течении ряда боев, начиная с прорыва сильно укрепленной обороны противника северо-западнее города Рожан 14 января 1945 года и при дальнейшем преследовании немцев по Восточной Пруссии сержант Волгин показал себя мужественным и бесстрашным воином.

Кадровые органы ЗВО совместно с военными комиссариатами продолжают работу по вручению ранее неврученных государственных наград участникам боевых действий или удостоверений к медалям и орденам – родственникам ветеранов.

«За последние годы военкомат Москвы передал свыше 800 наград или удостоверений к ним», - отметил полковник Максим Локтев.

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