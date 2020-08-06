06.08.2020 (17:07)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по вождению боевых машин.

Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения на боевых машинах в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по правилам дорожного движения.

В занятие было задействовано около 30 механиков-водителей, которые отрабатывали вождение на БТР-70 и БРДМ-2. В ходе тренировки военнослужащие ОГРВ ПРРМ преодолевали маршрут протяженностью 5 километров, включавший в себя такие препятствия как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски. Особое внимание при проведении занятия уделили военнослужащим, недавно назначенным на должности водителей.

Занятие по вождению боевых машин прошло на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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