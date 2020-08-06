06.08.2020 (16:30)

Военные дипломаты посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации

Военные дипломаты посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие состоялось по окончании брифинга для иностранных военных атташе, посвященного форуму «АРМИЯ-2020», в рамках культурно-экскурсионной программы, организованной Минобороны России в КВЦ «Патриот».

Иностранные партнеры сегодня увидели уникальные объекты парка «Патриот»: Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Музейный комплекс «Дорога Памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».

Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран.

Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств проводился второй раз в этом году с целью информирования иностранных партнеров об участии в мероприятиях форума.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа Форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

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