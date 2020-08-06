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06.08.2020 (16:22)

Командующий ЦВО принял участие в церемонии открытия здания военной прокуратуры в Новосибирске

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Алексей Лапин в ходе рабочей поездки принял участие в торжественном открытии нового здания военной прокуратуры, дислоцированной в Новосибирске.

Командующий ЦВО Алексей Лапин вместе с заместителем генерального прокурора Российской Федерации – главным военным прокурором Валерием Петровым перерезали символическую красную ленту.

Кроме того, в мероприятии приняли участие командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Яков Рязанцев, военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев, личный состав прокуратуры.

В новом здании будут размещены сотрудники военной прокуратуры Новосибирского гарнизона, прокурорский участок в г. Новосибирске военной прокуратуры Центрального военного округа, 5-й отдел 4-го управления (обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах) Главной военной прокуратуры, прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура, Новосибирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Ремонт здания длился более 1,5 лет. Ранее в здании размещался штаб бригады специального назначения Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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