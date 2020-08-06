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06.08.2020 (16:18)

Разведчиков общевойсковой армии ЗВО обучат новым приемам снайпинга в Ленинградской области

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа приступили к курсу изучения снайперского дела в Ленинградской области.

В рамках обучения на базе Центра снайпинга Западного военного округа военнослужащие отработают практические навыки новых приёмов и тактики действий снайперских пар, взаимодействие с общевойсковыми подразделениями, а также освоят расширенную программу огневой подготовки.

По программе подготовке снайперы приступили к изучению определения местоположения и характера действий противника по демаскирующим признакам, оборудованию скрытых позиций для стрельбы и наблюдения, а также определению расстояния до целей с помощью математических формул, топографических карт, лазерных приборов разведки ЛПР-3.

На практических занятиях по огневой подготовке военнослужащие в составе снайперских пар научатся поражать малозаметные и скрытые цели на дальностях до одного километра с использованием винтовок СВД, СВД-М, СВД-К, СВ-98.

Особое внимание инструкторов центра снайпинга будет уделено стрельбам из неустойчивых положений для повышения навыков практической стрельбы младших специалистов.

В программе подготовки Центра снайпинга учтён опыт применения как снайперских пар, так и одиночных военнослужащих-снайперов в зонах локальных конфликтов. Основной задачей инструкторов Центра является подготовка личного состава к реальному применению в сложных условиях общевойскового боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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