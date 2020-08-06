06.08.2020 (16:16)

Рота материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье выполняет задачи по предназначению в полевых условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

В рамках полевого выхода военнослужащие роты материального обеспечения отработали доставку подразделениям питьевой и технической воды, а также продовольствия. В обозначенных районах специалисты продовольственной службы выполнили комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощью которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи, горячей пищей и хлебом.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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