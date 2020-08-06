06.08.2020 (16:14)

Тактику танковых засад отработали экипажи ЗВО в Ленинградской области

Экипажи танков Т-72Б-3 общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, отработали ведение стрельбы в ходе танковых засад в дневное и ночное время.

В ходе тактико-специальных занятий на полигоне Кирилловский военнослужащие осуществили скрытное выдвижение на позиции, их инженерное оборудование и маскировку. Танкисты выполнили упражнения учебных стрельб с применением различных типов танковых выстрелов по внезапно появляющимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. В сумеречное время экипажи использовали ночные прицелы для обеспечения точности огневого поражения.

Также экипажи провели фланговую стрельбу и ведение огня с закрытых огневых позиций, выполнили нормативы по технической подготовке. В тактико-специальных занятиях было задействовано более 300 военнослужащих и 50 единиц техники.

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