06.08.2020 (15:00)

Боевые корабли ВМФ России в рамках учений «Океанский щит-2020» выполнили боевые упражнения на Балтике

Силы Военно-Морского Флота России в ходе учений «Океанский щит-2020» на Балтике, которые проходят под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, отработали ряд задач по организации противолодочной и противовоздушной обороны с выполнением торпедных и артиллерийских стрельб в морских полигонах Балтийского флота.

Наряду с этим экипажи боевых кораблей флотов в рамках учения отрабатывали элементы по совместному маневрированию, упражнения по постановке радиоэлектронных помех, а также корабельные тренировки, такие как борьба за живучесть на ходу.

В масштабном учении «Океанский щит» задействованы корабли ВМФ, ранее принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Это более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

«Учения «Океанский щит» продолжаются. По их завершении все результаты будут проанализированы и доведены до командования флотов», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

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