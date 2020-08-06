06.08.2020 (16:03)

Более 400 военнослужащих Тульского соединения ВДВ совершили первый прыжок с парашютом

На аэродроме Клоково и площадке приземления Слободка в Тульской области военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили свой первый учебно-тренировочный прыжок из самолёта Ан-2.

Среди личного состава, совершивших свой первый прыжок с парашютом, не только молодое пополнение соединения весеннего призыва, но и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, прибывшие из запаса и не имевших парашютной подготовки.

Прыжки совершались на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 800 метров, при скорости десантирования около 180 км/ч.

В ходе совершения первого прыжка личный состав соединения показал смелые и решительные действия и отличные навыки в действиях при десантировании, приземлении и сборе на площадке приземления, а также выдержку и хладнокровие при выполнении поставленных задач в любых условиях обстановки.

Всего было совершенно более 400 прыжков.

После приземления на площадке приземления Слободка командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких поздравил личный состав с совершением первого прыжка с парашютом и в торжественной обстановке вручил почетный знак парашютиста.

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