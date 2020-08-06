06.08.2020 (16:00)

Более 10 кораблей и судов Балтийского флота принимают участие в учении ВМФ России «Океанский щит-2020»

Силы Балтийского флота в настоящее время принимают участие в мероприятиях межфлотского учения ВМФ России «Океанский щит-2020».

В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений.

Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», малых ракетных кораблей «Советск», «Серпухов», «Мытищи», больших десантных кораблей «Королев», «Калининград», «Минск», десантных катеров, различных судов обеспечения проводят комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника, выполняют артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.

Часть кораблей, принимающих участие в маневрах, участвовали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Также в ходе учения экипажами кораблей будут отработаны задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки задействовано более 1 тысяч военнослужащих Балтийского флота, а также морская авиация флота.

Выходу в море предшествовали мероприятия по отработке массовой загрузки морского оружия и боеприпасов, выполнены задачи по маскировке кораблей и судов обеспечения в базах.

Масштабные учения ВМФ России «Океанский щит-2020» проходят в акватории Балтийского моря. В них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице