06.08.2020 (15:59)
В Калининградской области стартовал чемпионат Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту
Сегодня на базе одной из воинских частей стартовал чемпионат Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту.
В соревнованиях участвует более 60 военнослужащих из 12 подразделений противопожарной охраны Балтийского флота. В программу соревнований вошли такие нормативы, как переноска, установка и подъём по ручной выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни, боевое развертывание пожарного автомобиля с установкой на водоём и подачей воды через три рукава.
В ходе этапов военнослужащие должны максимально быстро выполнить комплексы нормативов, а также продемонстрировать правильное применение профессиональных навыков с использованием специального оборудования.
На сегодняшний день задачи противопожарной охраны объектов БФ решают более 20 штатных противопожарных подразделений. Пожарные БФ совместно с противопожарными подразделениями Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Калининградской области регулярно участвуют в ликвидации пожаров, произошедших на территории области.