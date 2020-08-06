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06.08.2020 (15:59)

В Калининградской области стартовал чемпионат Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту

Сегодня на базе одной из воинских частей стартовал чемпионат Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту.

В соревнованиях участвует более 60 военнослужащих из 12 подразделений противопожарной охраны Балтийского флота. В программу соревнований вошли такие нормативы, как переноска, установка и подъём по ручной выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни, боевое развертывание пожарного автомобиля с установкой на водоём и подачей воды через три рукава.

В ходе этапов военнослужащие должны максимально быстро выполнить комплексы нормативов, а также продемонстрировать правильное применение профессиональных навыков с использованием специального оборудования.

На сегодняшний день задачи противопожарной охраны объектов БФ решают более 20 штатных противопожарных подразделений. Пожарные БФ совместно с противопожарными подразделениями Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Калининградской области регулярно участвуют в ликвидации пожаров, произошедших на территории области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Военно-прикладной спорт , Западный военный округ
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