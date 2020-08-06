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06.08.2020 (15:57)

С расчетами ЗРС С-400 зенитно-ракетного полка соединения ПВО Балтийского флота проведена тренировка по отражению авианалета

В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по отражению авианалета условного противника.

В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выступали истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

По завершении мероприятия расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели были уничтожены.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , ПВО , Западный военный округ
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