06.08.2020 (15:57)
С расчетами ЗРС С-400 зенитно-ракетного полка соединения ПВО Балтийского флота проведена тренировка по отражению авианалета
В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по отражению авианалета условного противника.
В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выступали истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота.
После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.
По завершении мероприятия расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели были уничтожены.
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