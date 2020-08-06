06.08.2020 (13:40)

На форуме «АРМИЯ-2020» будут созданы максимально комфортные условия для работы иностранных специалистов

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» будут созданы необходимые условия для плодотворной работы зарубежных партнеров. Об этом заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

«Мы высоко ценим и поддерживаем сложившиеся деловые отношения с зарубежными государствами и намерены впредь развивать международное сотрудничество», - сообщил генерал-майор Андрей Гончаров, подчеркнув, что во время проведения форума будут усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках форума ожидается проведение переговоров и встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.

На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 72 государства, из которых 10 – делегаций высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия).

Пять стран (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции, на которых наши иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки.



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