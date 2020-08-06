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06.08.2020 (15:33)

Российских военнослужащих, прибывших на службу в 201-ю военную базу, обеспечили служебным жильем

Российских военнослужащих, прибывших для прохождения службы в 201-ю военную базу в Таджикистане, обеспечили служебными квартирами.

В Душанбинском военном городке состоялось заселение семей военнослужащих в квартиры площадью от 40 до 60 кв. метров в зависимости от состава семьи. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры укомплектованы спальными и кухонными гарнитурами, мягкой мебелью, шкафами, письменными столами, прихожими. Служебный фонд для военнослужащих российской военной базы расположен в городах Душанбе и Бохтаре. Он включает в себя семь многоквартирных домов и одно общежитие, которые находятся в шаговой доступности от детского сада, военного госпиталя и остановок общественного транспорта. Всего с начала текущего года, служебным жильем в мотострелковом соединении было обеспечено более 150 российских семей.

Порядок обеспечения вновь прибывших офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов служебными жилыми помещениями осуществляется в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов на период прохождения военной службы в данном регионе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Жилье , Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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