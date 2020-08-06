06.08.2020 (15:29)

Более 50 выпускников военно-учебных центров пополнили офицерский корпус ЦВО в июле

Более 50 военнослужащих - выпускников вузов пополнили радиотехнические подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в июле.

Молодые люди, успешно окончившие учебные центры Сибирского федерального, Донского технического и Санкт-Петербургского государственного университетов, прибыли в войска ЦВО для замещения первичных офицерских должностей, таких как начальник расчета-станции и командир взвода подразделений радиотехнического обеспечения.

Для проведения социальной и служебной адаптации выпускников 2020 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

Всего с начала года в войска ЦВО прибыло около 900 выпускников высших военных учебных заведения и военных учебных центров вузов субъектов Российской Федерации.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице