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06.08.2020 (15:27)

Бюст начальника Железнодорожных войск СССР в 1945-1968 годах Павла Кабанова открылся в Сибири

Бюст начальника Железнодорожных войск СССР с 1945 по 1968 года генерал-полковника Павла Кабанова открылся в железнодорожном соединении, дислоцированном в Сибири. Мероприятие прошло в 169-ю годовщину со дня образования Железнодорожных войск России.

В соединении, которым Кабанов командовал с 1939 по 1942 года, прошли торжественные мероприятия. Участие в них принял весь личный состав.

История Железнодорожных войск берет начало с 1851 года. В судьбоносные моменты истории военные железнодорожники всегда проявляли мужество, стойкость и высочайший профессионализм при защите Отечества, вносили достойный вклад в укрепление обороноспособности и экономического могущества страны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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