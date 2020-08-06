06.08.2020 (15:19)

Завершают сдачу вступительных испытаний более 60 девушек, прибывших в Краснодарское училище ВКС поступать на военных летчиков

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А.К. Серова более 60 девушек, желающих стать военными летчиками, завершают сдачу вступительных испытаний.

В ходе мероприятия абитуриентам предстояло сдать нормативы по физической подготовке, пройти углубленное медицинское освидетельствование

и профотбор.

«К нам поступило 64 личных дела девушек, изъявивших желание связать свою жизнь с профессией военного летчика. Поступающие девушки уже сдали Единый государственный экзамен, эти результаты будут учтены при поступлении. Частично некоторые девушки уже прошли медосмотр, сдали физподготовку

в своих регионах. Мы проверим уровень подготовки остальных. Лучшие 15 девочек поступят на первый курс», – заявил начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев.

Сейчас уточняются балы ЕГЭ в базе данных, составляются рейтинговые списки и идет подготовка к мандатной комиссии.

В настоящий момент в училище проходят обучение 45 девушек-курсантов. Из них 41 девушка обучается по специальности «Применение подразделений военно-транспортной авиации», 4 девушки третьего курса переведены на специальности истребительной штурмовой и дальней авиации.

«Курсанты женского пола проживают у нас в отдельном общежитии, оборудованном всем необходимым. Питаются курсанты в столовой совместно. Меню для всех одинаково. Учебный план также для всех одинаков, как и учебные аудитории, спортивный зал, тренажеры. Один и тот же преподавательский состав проводит занятия в учебных группах военнослужащих мужского и женского пола. И летают девушки на тех же самолетах, что и парни. Поблажек для девушек никто не делает. Требования к профессиональной деятельности летчика не зависят от его пола», – подчеркнул начальник училища.

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