06.08.2020 (13:10)

В Москве в преддверии МВТФ «АРМИЯ-2020» прошел брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств

Сегодня в парке Патриот состоялся брифинг, на котором начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ) генерал-майор Андрей Гончаров рассказал об основных мероприятиях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

В мероприятии приняли участие свыше 50 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Андрей Гончаров напомнил участникам брифинга, что в период с 23 по 29 августа Министерство обороны РФ проведёт МВТФ «АРМИЯ», являющийся крупнейшей мировой выставкой вооружения военной техники.

В этом году форум расширяет свои границы: к традиционным площадкам – Конгрессно-выставочному центру «Патриот», аэродрому Кубинка, полигону Алабино, всем военным округам, Северному флоту добавится полигон Ашулук, где будет показана уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Форум пройдет в одно время с Армейскими международными играми. Такой формат предоставит гостям и участникам обоих мероприятий уникальную возможность максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.

Традиционно, будет сделан упор на качество мероприятий научно-деловой программы, где планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития международного военно-технического сотрудничества. Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники, а также вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов.

В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» планируется демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия, а также проведение конкурса Армейский международных игр «Страж порядка».

На уличной площадке КВЦ «Патриот» разместится «Клуб болельщиков» по 30 конкурсам Армейских международных игр. Кроме того, участники и гости форума смогут посетить Главный Храм Вооруженных Сил России и Мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».



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