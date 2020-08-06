06.08.2020 (13:23)

Сегодня во всех частях Железнодорожных войск проходят молебны в честь небесных покровителей Бориса и Глеба

Сегодня во всех частях Железнодорожных войск проходят молебны в честь небесных покровителей Бориса и Глеба. Так, в московском Храме святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине в молебне принимает участие личный состав войсковой части Железнодорожных войск, дислоцированной в столице.

25 июня 2016 года Русская православная церковь определила святых Бориса и Глеба в небесные покровители Железнодорожных войск.

Справочно:

6 августа 2020 года отмечается 169-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации. В их ведении находится стратегический объект – 150 тыс. км железных дорог.

Помимо выполнения задач по прямому предназначению Железнодорожные войска неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. Например, так было после аварии на Чернобыльской АЭС, после стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный.

Профессионально, оперативно и самоотверженно, проявляя мужество, действовали солдаты и офицеры Железнодорожных войск в районе страшного землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других «горячих» точках.

Только в 2019 году подразделения Железнодорожных войск были привлечены к выполнению отдельных видов работ по ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориях 5 субъектов Российской Федерации:

- восстановление гидрологического режима Бурейского водохранилища после обрушения скального массива в р. Бурея;

- оказание помощи населению, пострадавшему после наводнения в городе Тулун Иркутской области: выполнена отсыпка 3,1 км автодороги, восстановлено 54,5 тыс. м3 водозащитных дамб, разобраны непригодные здания с вывозом 6,3 тыс. м3 твердых бытовых отходов;

- в связи с подтоплением укреплены гидротехнические сооружения в городах Комсомольск-на-Амуре и Свободный. Выполнены земляные работы по усилению водозащитных дамб в объёме 47,35 тыс. м3; дамбы и береговая линия укреплены мешками с грунтом в количестве 224300 штук.

В июне текущего года войска были привлечены к ликвидации последствий разрушения железнодорожного моста через реку Северная Кола и восстановлению прерванного железнодорожного сообщения на перегоне Выходной – Кола Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Личным составом выполнены объемы работ по завозу инертных материалов более 4,5 тыс. куб. м, выработке скального грунта при оборудовании выемки более 29 тыс. тонн.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице