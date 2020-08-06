06.08.2020 (13:23)
Сегодня во всех частях Железнодорожных войск проходят молебны в честь небесных покровителей Бориса и Глеба
Сегодня во всех частях Железнодорожных войск проходят молебны в честь небесных покровителей Бориса и Глеба. Так, в московском Храме святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине в молебне принимает участие личный состав войсковой части Железнодорожных войск, дислоцированной в столице.
25 июня 2016 года Русская православная церковь определила святых Бориса и Глеба в небесные покровители Железнодорожных войск.
Справочно:
6 августа 2020 года отмечается 169-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации. В их ведении находится стратегический объект – 150 тыс. км железных дорог.
Помимо выполнения задач по прямому предназначению Железнодорожные войска неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. Например, так было после аварии на Чернобыльской АЭС, после стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный.
Профессионально, оперативно и самоотверженно, проявляя мужество, действовали солдаты и офицеры Железнодорожных войск в районе страшного землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других «горячих» точках.
Только в 2019 году подразделения Железнодорожных войск были привлечены к выполнению отдельных видов работ по ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориях 5 субъектов Российской Федерации:
- восстановление гидрологического режима Бурейского водохранилища после обрушения скального массива в р. Бурея;
- оказание помощи населению, пострадавшему после наводнения в городе Тулун Иркутской области: выполнена отсыпка 3,1 км автодороги, восстановлено 54,5 тыс. м3 водозащитных дамб, разобраны непригодные здания с вывозом 6,3 тыс. м3 твердых бытовых отходов;
- в связи с подтоплением укреплены гидротехнические сооружения в городах Комсомольск-на-Амуре и Свободный. Выполнены земляные работы по усилению водозащитных дамб в объёме 47,35 тыс. м3; дамбы и береговая линия укреплены мешками с грунтом в количестве 224300 штук.
В июне текущего года войска были привлечены к ликвидации последствий разрушения железнодорожного моста через реку Северная Кола и восстановлению прерванного железнодорожного сообщения на перегоне Выходной – Кола Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Личным составом выполнены объемы работ по завозу инертных материалов более 4,5 тыс. куб. м, выработке скального грунта при оборудовании выемки более 29 тыс. тонн.